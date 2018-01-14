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11 gündür aranan kişinin kayalıkların arasında cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 14.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 58 dakika önce

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, 3 Ocak'tan bu yana hakkında kayıp başvurusu bulunan Sabahaddin Erdem'in (47) Harput Kalesi'ndeki kayalıkların arasında cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Harput Mahallesi, Harput Süt Kalesi'nin altında bulunan kayalıkların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. Polis ile birlikte olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü tahmin edilen kişinin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, ölü olarak bulunan kişinin 3 Ocak 2018 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapılan Sabahaddin Erdem olduğu belirlendi. Cenaze, kesin ölüm tespitinin yapılması için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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