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11 gündür kayıptı, kuyuda cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 15:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 11 gün önce kaybolan çiftçilik ve halı saha işletmeciliği yapan Ömer Karaaslan'ın (44) ormanlık alandaki kuyuda cansız bedeni bulundu.

11 gündür kayıptı, kuyuda cesedi bulundu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 11 gün önce kaybolan çiftçilik ve halı saha işletmeciliği yapan Ömer Karaaslan'ın (44) ormanlık alandaki kuyuda cansız bedeni bulundu.
Kumluca'da oturan evli ve 3 çocuk babası Ömer Karaaslan, 27 Nisan saat 11.30 sıralarında seralarda çalışan işçilerini eve götürmek için ayrıldı. Saat 12.00'de Fatma Karaaslan telefonla aradığı eşini yemek için eve çağırdı. Ömer Karaaslan ise işi olduğunu belirterek, yemeğe gelemeyeceğini söyledi. O saatten sonra da Karaaslan'dan bir daha haber alınamadı. Karaaslan'ın ailesi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ömer Karaaslan'ın bulunması için çalışma başlatan polis, kaybolmasından birkaç gün sonra S.K. adlı bir erkek şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesinde Ömer Karaaslan'ı kayıp olduğu gün öğle saatlerinde Beykonak Mahallesi'ndeki bir mermer atölyesinin önünde bıraktığını söyleyen S.K., çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklanarak Elmalı Cezaevi'ne gönderildi.
KUYUDA ÖLÜ BULUNDU
Bugün sabah saatlerinde Beykonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban, gelen koku üzerine baktığı kuyuda erkek cesediyle karşılaştı. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri ateşli silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen cesedin Ömer Karaaslan'a ait olduğunu tespit etti. Çevrede kan izine de rastlayan jandarma ekipleri olay yerini incelemeye aldı. Savcının incelemesinin ardından Ömer Karaaslan'ın cansız bedeni morga konuldu.

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11 gündür kayıptı, kuyuda cesedi bulundu11 gündür kayıptı, kuyuda cesedi bulundu

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