11 ilde 15 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 ilde 11’i muvazzaf asker 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun ve Tokat’ta 1 muvazzaf üsteğmen, 1 eski üsteğmen, 10 muvazzaf astsubay, 2 eski astsubay ile 1 sivil olmak üzere toplam 15 kişi hakkında hakkında gözaltı kararı alındı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

