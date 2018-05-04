HABER

11 ilde 15 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

TOKAT’ta yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 ilde 11’i muvazzaf asker 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 ilde 11’i muvazzaf asker 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun ve Tokat’ta 1 muvazzaf üsteğmen, 1 eski üsteğmen, 10 muvazzaf astsubay, 2 eski astsubay ile 1 sivil olmak üzere toplam 15 kişi hakkında hakkında gözaltı kararı alındı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Temel Karamollaoğlu kampanya başlattı!Temel Karamollaoğlu kampanya başlattı!
Afrin'de hain tuzak: Bir asker şehitAfrin'de hain tuzak: Bir asker şehit
İstanbullulara iş çıkışı sürprizİstanbullulara iş çıkışı sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.