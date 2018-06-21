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11 kişinin yaralandığı çocukların torpil patlama kavgasına 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

KONYA’da sokakta oynayan çocukların torpil patlaması yüzünden iki komşu arasında çıkan tüfek, satır ve sopaların kullandığı kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA’da sokakta oynayan çocukların torpil patlaması yüzünden iki komşu arasında çıkan tüfek, satır ve sopaların kullandığı kavgada 7 kişi gözaltına alındı. Kavgada yaralanan 11 kişi ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarı Yakup Mahallesi Mahmut Dede Sokak’ta meydana geldi. Sokakta oynayan çocuklar torpil patladı. Bunun üzerine 4 yıl önce Konya'ya gelen ve cenazeleri nedeniyle evlerinde taziyeleri kabul eden Irak uyruklu Kaplan ailesi fertleri çocuklara tepki gösterdi. Çocuklarda durumu, komşuları olan Mehmet K.'ya (19) anlattı. Mehmet K. da, aynı mahallede oturan arkadaşları Übeyit K.(18), Abdulkadir S.(26), Mehmet Ali Ç.(20), Mehmet S.(28), Saffet Ö.(18) ve M.K. (15) ile N.K.'yı (16) yanına alıp, aynı sokaktaki Iraklı ailenin evine gitti. İki grup arasında çıkan tartışma satırlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet K. ve Übeyit K., pompalı tüfekle Iraklı ailenin evine rastgele ateş açtı. Kavgada Mehmet K. ve Abdulkadir S., satırla aldıkları darbe sonucu bacaklarından, Irak uyruklu Ali Kaplan (15), Muhammed Kaplan (29), Yunus Kaplan (23), Ahmed Kaplan (22), Fadıl Kaplan (63) ve Muhammed Kaplan (36) aldıkları satır ve sopa darbesiyle Abbas Zayd Kaplan (44), Ahmad Çhavuşh ve Muhammed Kaplan da (27) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polisin müdahalesiyle tarafla ayrılırken, mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. Yaralı 11 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olayın ardından Mehmet K. ve arkadaşları Übeyit K., Abdulkadir S., Mehmet Ali Ç., Mehmet S., Saffet Ö. ve M.K. ile N.K.'yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet K, Iraklı ailenin tepki gösterdiği çocukların öksüz olduğunu belirterek, ''Çocuklar sokakta oynarken torpil patlatmışlar. Iraklı ailede çocuklara küfür edip, bağırmış. Durumu bana anlattılar. Bende çocuklar öksüz ve sahipsiz olduğu için kızgınlıkla mahalledeki arkadaşlarla birlikte tepki göstermeye gitmiştik. Sonra kavga çıktı'' dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli yapılan sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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