11 motosiklet çalan cezaevi firarisi yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da cezaevi firarisi M.B. (25), polisin kovalamacası sonucu çalıntı motosikletle yakalandı. 11 motosiklet çaldığı öğrenilen şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa kent merkezinde son zamanlarda artan motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların yaşandığı semtlerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede motosiklet hırsızlığına karıştığı saptanan cezaevi firarisi M.B.'nin kimliği tespit edildi. Dede Osman Mahallesi'nde devriye gezen polis, çalıntı motosikletle gezen M.B.'yi yaşanan kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan ve 11 motosiklet hırsızlığı ile kapkaç yaptığı öğrenilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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