11 öğrenci, doğum günü pastasından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir okulda 11 öğrenci, yedikleri doğum günü pastasından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ören Mahallesi’ndeki ortaokulda meydana geldi. Öğrenciler, okulda düzenlenen doğumgünü etkinliğinde arkadaşlarının doğumgünü pastasından yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan öğrenciler için okula 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Okulda ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesi yaşayan 11 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.