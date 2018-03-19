11 suçtan aranan zanlı yakalandı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğe bağlı Yunus Timleri’nce yapılan uygulamalar sırasında 11 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı.
Edinilen bilgilere göre İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğe bağlı Yunus Timlerini fark eden bir şahıs kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan zanlının peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli yakalandı.
Ekipler tarafından yapılan incelemede şahsın 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.M. olduğunu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülen B.M. işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
Öte yandan yine ekipler tarafından yapılan uygulamalar sırasında, durumundan şüphelenilerek kontrol edilen C.A. isimli şahsın üzerinde bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. C.A. göz altına alınarak polis merkezine götürüldü.
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