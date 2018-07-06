HABER

11 turist taşıyan sıcak hava balonu, sanayiye acil iniş yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 13:56 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, Pamukkale'den içindeki 11 turistle havalandıktan bir süre sonra rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başlayan sıcak hava balonu, 3'üncü Sanayi Sitesi'ne acil iniş yaptı.

11 turist taşıyan sıcak hava balonu, sanayiye acil iniş yaptı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Pamukkale'den içindeki 11 turistle havalandıktan bir süre sonra rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başlayan sıcak hava balonu, 3'üncü Sanayi Sitesi'ne acil iniş yaptı. Balondan indirilen turistler, minibüsle otellerine gönderildi.
Beyaz travertenleriyle ünlü, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de bugün sabah saatlerinde özel bir firmaya ait sıcak hava balonu, yabancıların da içinde bulunduğu 11 turistle havalandı. Yaklaşık 1 saat boyunca Pamukkale semalarında gezinen balon, inişe geçeceği sırada rüzgarın da etkisiyle Denizli şehir merkezine doğru sürüklenmeye etmeye başladı. Bunun üzerine balonun pilotu acil inişe geçti. Balon, Sümer Mahallesi'ndeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde boş bir arsaya sorunsuz bir şekilde indirildi. Balondaki turistler, minibüsle otellere gönderildi. Balonun sanayi bölgesine inişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

11 turist taşıyan sıcak hava balonu, sanayiye acil iniş yaptı

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
İş adamına trafik ışıklarında silahlı saldırıİş adamına trafik ışıklarında silahlı saldırı
Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 27 yıl hapis istemiKızına cinsel istismarla suçlanan babaya 27 yıl hapis istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.