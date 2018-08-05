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11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

ŞİLE Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor.  Olay dün Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana gelmişti.

11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor

Nurcan KIRCALI- İSTANBUL,(DHA)
ŞİLE Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Olay dün Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte denize gelen 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine Sahil güvenlik, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilmişti. Denizin dalgalı olması ve havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Berrak'ın ailesinin endişeyi bekleyişi ise devam ediyor.

fotoğraflı

11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor

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