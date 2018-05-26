11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu, tutuklandı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Ramazan yardımı vereceği bahanesiyle babasıyla birlikte işyerine çağırdığı 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen İlyas B. tutuklandı.

Olay, dün Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf İlyas B., yanında kızı bulunan ismi öğrenilemeyen kişiyi yoldan geçerken durdurup, Ramazan yardımı vereceğini söyledi. Babası işyerinin önünde beklerken işyerinin alt katına inen çocuk, burada İlyas B.'nin cinsel saldırısını maruz kaldı. Çocuğun bağırarak dışarı çıkmasıyla İlyas B. çevredekilerin ihbarıyla gelen polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlyas B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

