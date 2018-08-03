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11 yaşındaki çocuk gölette boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 11 yaşındaki Doğu Türkistanlı Abbdulkuddus Abdullah serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 11 yaşındaki Doğu Türkistanlı Abbdulkuddus Abdullah serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Olay bugün öğle saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Denizli Köyünde bulunan Denizi Göleti'nde meydana geldi. İstanbul Pendik'te yaşayan Doğu Türkistanlı 11 yaşındaki Abdulkuddus Abdulah isimli çocuk babası Ali Abdullah ve yakınlarıyla beraber piknik yapmak için gölet kenarına geldi. Serinlemek için gölete giren Abbdulkuddus Abdullah suyun bir anda derinleşmesiyle gözden kayboldu. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri gelerek kaybolan çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiyenin balık adamları tarafından yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucunda Abbdulkuddus Abdullah'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olay yerinde bulunan acil servis ekipleri tarafından öldüğü tespit edilen Abbdulkuddus Abdullah'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mutlukent Mezarlıklar Müdürlüğü Morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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