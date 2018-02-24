11 yaşındaki kuzenine tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da erkek kuzeni E.G.'ye (11) tecavüz ettiği iddia edilen Ş.N.B. (19) polis tarafından gözaltına alındı. ​Ortaokul öğrencisi E.G.'nin, rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından götürüldüğü hastanede yapılan muayesinde ters ilişkiye girildiği belirlendi. E.G. ailesine, Tavşanlı ilçesinde oturan teyzesinin oğlu Ş.N.B.'nin kent merkezine her geldiğinde kendisini ilişkiye zorladığını, korktuğu için olayı kimseye anlatmadığını söyledi. E.G. hastanede tedaviye alınırken, ailenin şikayeti üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tavşanlı ilçesinde oturan Ş.N.B.'yi gözaltına aldı. Kütahya'ya getiren Ş.N.B.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.