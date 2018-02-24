11 yaşındaki kuzenine tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı(2)

TUTUKLANDI

Kütahya'da erkek kuzeni E.G.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Ş.N.B., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şemsettin Nuri B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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