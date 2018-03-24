110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı

Afrin’e bağlı Ayn Dakna köyünde iki yıl önce YPG/PKK tarafından öldürülen 110 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı.

Suriye’nin Afrin kentine bağlı Ayn Dakna köyünde 2016 tarihinde terör örgütü PKK/YPG tarafından vahşice öldürülen 110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıktı. Bölgede yaşayan köylüler, terör örgütü PKK/YPG’nin kurşuna dizdiği askerlerin toplu gömülmesine ilişkin ihbar yaptı. Bölgenin iş makinaları tarafından kazılması sonucu 110 ÖSO askerinin cesetlerine ulaşıldı.