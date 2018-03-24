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110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 22:33 | Son Güncelleme

Afrin’e bağlı Ayn Dakna köyünde iki yıl önce YPG/PKK tarafından öldürülen 110 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı.Suriye’nin Afrin kentine bağlı Ayn Dakna köyünde 2016 tarihinde terör örgütü PKK/YPG tarafından vahşice öldürülen 110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıktı.

Afrin’e bağlı Ayn Dakna köyünde iki yıl önce YPG/PKK tarafından öldürülen 110 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı.
Suriye’nin Afrin kentine bağlı Ayn Dakna köyünde 2016 tarihinde terör örgütü PKK/YPG tarafından vahşice öldürülen 110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıktı. Bölgede yaşayan köylüler, terör örgütü PKK/YPG’nin kurşuna dizdiği askerlerin toplu gömülmesine ilişkin ihbar yaptı. Bölgenin iş makinaları tarafından kazılması sonucu 110 ÖSO askerinin cesetlerine ulaşıldı.

110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı

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110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı

110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı
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110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı

110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı
3 / 7

110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı

110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı
4 / 7

110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı

110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı
5 / 7

110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı

110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı
6 / 7

110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı

110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı
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110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı

110 ÖSO askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı
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