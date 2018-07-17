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112 Acil çalışanı Tuğba, kazada ağır yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

AMELİYATA ALINDI Artvin'in Hopa ilçesinde otomobilinin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu ağır yaralanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanı Tuğba Yıldırım, tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

112 Acil çalışanı Tuğba, kazada ağır yaralandı (2)

AMELİYATA ALINDI
Artvin'in Hopa ilçesinde otomobilinin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu ağır yaralanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanı Tuğba Yıldırım, tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Çarpmanın etkisiyle vücudunun bazı yerleri ile kafasında kırıklar oluşan Yıldırım'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kaza haberini alan meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Sarp Sınır Kapısı'nda görevli polis memuru Caner Yıldırım ile evli Tuğba Yıldırım'ın nöbetten çıktığı ve evine dönüş yolundayken kaza geçirdiği ortaya çıktı. Yaklaşık 8 yıldır 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli Tuğba Yıldırım'ın ilçede 2 yıldır çalıştığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

112 Acil çalışanı Tuğba, kazada ağır yaralandı (2)112 Acil çalışanı Tuğba, kazada ağır yaralandı (2)

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