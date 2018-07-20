HABER

112 çalışanı Tuğba, yeleği tabutuna örtülerek son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 17:56 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, otomobilinin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu yaşamını yitiren 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanı Tuğba Yıldırım’ın (28) cenazesi, memleketi Mersin’in Anamur ilçesinde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)- ARTVİN'in Hopa ilçesinde, otomobilinin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu yaşamını yitiren 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanı Tuğba Yıldırım’ın (28) cenazesi, memleketi Mersin’in Anamur ilçesinde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracı ile Bozdoğan Mahallesi'ndeki evlerinden alınan Tuğba Yıldırım'ın cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığına getirildi. Belediye Başkanı Mehmet Türe’nin de katıldığı cenaze töreni sırasında meslektaşları Yıldırım’ı son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. Tuğba Yıldırım’ın 112 Acil görev yeleğinin tabutun üzerine örtülmesi duygulu anların yaşanmasına neden olurken, anne Havva ve baba Cemal Güneş ile eşi Ersin Yıldırım, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Tuğba Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü (2)Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü (2)
Suriye sınırında 26 kilo patlayıcı ele geçirildiSuriye sınırında 26 kilo patlayıcı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.