112 görevlisi ATM’de unutulan parayı polise teslim etti

Adıyaman’da, bir ATM’de unutulan parayı bulan 112 görevlisi, parayı çağırdığı polis ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında bulunan bir ATM’de işlem yapmak isteyen 112 çalışanlarından Fatma K., ATM’nin para bölmesinde bir miktar para olduğunu fark edince parayı alarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Fatma K’ye duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, tutanak karşılığında parayı Fatma K’den teslim aldı. 112 çalışanı kadından parayı teslim alan polis ekipleri parayı sahibine teslim etmek üzere polis merkezine götürdü.