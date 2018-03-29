112 öğrencinin zehirlenmesi ile ilgili resmi açıklama yapıldı

Bursa’da kaldıkları yurdun yemekhanesinde akşam yemeği yiyen 112 öğrencinin zehirlenmesi ile ilgili resmi açıklama geldi. KYK İl Müdürü Hüseyin Uysal, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu konuyla ilgili incelemelerin başlatıldığını belirtti.
Bursa’da KYK’ya bağlı Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu’nda akşam yemeğinden sonra meydana gelen ve 112 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili KYK İl Müdürü Hüseyin Uysa açıklama yaptı. Açıklamada zehirlenmenin yemeklerden kaynaklandığını dile getiren Uysal bu durum karşısında son derece üzgün olduklarını belirtti. Uysal konuyla ilgili incelemelerin devam edeceğini söyleyerek, “Uludağ Üniversitesi Emir sultan Erkek yurdumuzda akşam yemeğinde bir yemekten kaynaklandığını düşündüğümüz bir zehirlenme meydana geldi. Yurtta bulunan örğenci sayımız bin 112 ama 112 tane öğrencimiz hastanelere başvurdu. Şuanda hastanelere başvuran öğrenci arkadaşlarımız öğrenci gençlerimiz ayakta tedavi olarak yurtlara gönderiliyor. Acil durumda olan sıkıntılı durumda olan hiçbir öğrenci arkadaşımız ydktur. Hepsinin durumu gayet iyi yurtlara götürmek için şuanda bekliyoruz. Arkadaşlarımızı peyderpey yurtlara götürüyoruz. Tabi bu işin böyle olmamasını temenni ediyorduk ama oldu. Bundan sonra gerekli tedbirler alınacak. Bunun ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Numuneleri Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğüne verdik. Dışarıdan bize yemek gelmedi. Bizim bütün yemeklerimiz yurtlarımızın içindeki yemekhanelerde yapılır. Üretim yerlerimiz ordadır dışarıdan bize yemek gelmez” ifadelerini kullandı.
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