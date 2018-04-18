112'ye asılsız ihbar yapan 13 kişiye 345'er lira para cezası

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayıp meşgul eden 13 kişiye, toplam 4 bin 485 TL idari ceza kesildi.
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2017'de 645 bin 573 çağrı geldiği, bu çağrılardan 240 bin 805'inin vakaya dönüştüğü belirtildi. Gelen aramaların 62.6'sının gereksiz olduğunun belirtildiği açıklamada çağrı merkezine asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen 13 kişiye de 345'er TL para cezası kesildiği belirtildi. Bu kişiler hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.
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