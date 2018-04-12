112’ye gelen kaçak sigara ihbarını değerlendiren polis uyuşturucu hap ele geçirdi

Kaçak sigara satışı yapıldığı yönünde 112 Acil ihbar hattına gelen ihbarını değerlendiren Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlileri, yapılan baskında kaçak sigaranın yanı sıra uyuşturucu haplar da ele geçirdi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü kaçak sigara satışı yapıldığı yönünde 112 Acil ihbar hattına gelen ihbarların değerlendirerek yabancı uyruklu şahısların apartına baskın yaptı. İran uyruklu bir şahsın kullandığı apartta ve işyerine ait depoda kaçak sigara, uyuşturucu hap bulundu. Yapılan aramalarda toplam bin 300 pakete yakın kaçak sigara, bin 500 adet dolma sigara (makaron), 15 kilogram kıyılmış tütün, 5 paket nargile tütünü bulunarak el konuldu. Yabancı uyruklu şahsın kaldığı apartta devam eden aramada su şişesi içerisine gizlenmiş vaziyette 390 adet methadone uyuşturucu hap bulunarak el konuldu. Yakalanan iki şahıs hakkında kaçak sigara, makaron ve kıyılmış tütün ile ilgili Kaçakçılık Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Yakalanan methadone hap ile ilgili olarak da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılarak, yabancı uyruklu bir şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.