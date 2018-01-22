HABER

115 hamile çocuktan biri: Zorla evlendirildim, korkuyorum

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 11:13 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne doğum için gelen 115 çocuktan biri olan Suriyeli 15 yaşındaki E.E.A., konuştu: Görücü usulu evlendim, severek değil. Daha yeni doğum yaptım. Bir çocuk daha istemiyorum. Korkuyorum...

115 hamile çocuktan biri: Zorla evlendirildim, korkuyorum

Suriyeli 15 yaşındaki E.E.A., hamile oldukları halde yasal bildirimlerinin yapılmadığı ortaya çıkan 115 çocuktan biri. Suriyeli çocuk anne 8 aylık bebeğiyle oynuyor. Savaşta anne babası ölen, ardından görücü usulü evlendirilen talihsiz kız 14 yaşındayken bir de düşük yapmış

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne doğum için gelen 115 çocuktan biri de Suriyeli E.E.A.’ydı.

Annesi ve babasını 10 yaşındayken savaşta kaybeden 15 yaşındaki kız çocuğu, 13 yaşındayken akrabalarının kendisinden 10 yaş büyük oğullarıyla Suriye’de dini nikâhla evlendirildi. E.E.A., Suriye’den önce Kilis’e, sonra akrabalarıyla İstanbul’a geldi. 14 yaşında ilk kez hamile kaldı. İlk hamileliğinin ikinci ayında bebeğini düşürdü. Bu acı tecrübeden sonra ikinci kez hamile kaldı. Geçen yıl 8 Mayıs tarihinde ise dünyaya getirdiği kızı, şimdi 8 aylık.

115 hamile çocuk skandalında son dakika gelişmesi!

‘ÇOCUKLARA YARDIM EDİN’

Habertürk, E.E.A ile birlikte yaşadığı ailesinin evinde buluştu. Küçükçekmece’nin ücra bir mahallesinde, yıkık dökük bir binanın 2’nci katındaki 3 odalı küçük dairede 7 kişi yaşıyor. Türkçe konuşan bir iki komşu, “Kanuni’den mi buldunuz burayı. Yazık bu çocuklara yardım edin” derken, kendini E.E.A.’nın kayınpederi olarak tanıtan M.H. konuşmaları duyup yanımıza geliyor. “Gelinimin adını kimden aldınız?” diye bir süre sorgulasa da sonunda içeri alıyor. Soğuk ve rutubetli bir ev. Köşede yanan bir soba, salonda elden düşme koltuklar. Herkes orada. Bir tek E.E.A.’nın dini nikâhlı eşi yok. Sorunca “İş için gitti” diyorlar.

Son dakika: '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili İstanbul Valisi'nden açıklama

‘KOCASI BURADA YOK’

Kucağında 8 aylık kızını pışpışlayan E.E.A. utana çekine salona giriyor. Türkçe bilmediği için sorduğumuz soruları Türkmen komşularının çevirisiyle cevaplıyor. En fazla üç kelime söyleyip susuyor. Yalnız konuşmamıza izin verilmediği için temkinli, kısa cevaplar veriyor. Yaşadıklarını, “Suriye’de 4. sınıfa kadar okula gittim. Savaş yüzünden ailem göndermeyi bıraktı. Sonra mektebimiz yerle bir oldu. Annem babam savaşta öldü. 5 yıl oluyor. Okusaydım ne olurdum diye hiç hayal kurmadım. Görücü usulu evlendim, severek değil. Daha yeni doğum yaptım. Bir çocuk daha istemiyorum. Korkuyorum. Bazen akrabalara gidiyorum. Dışarı çıkmıyorum. Buradan memnunum” diye anlatıyor.

‘20 YAŞINDAKİ KIZI KİM NE YAPSIN?’

48 yaşındaki amcası, daha doğrusu kayınpederi M.H., “E. bizim akrabamız. Amca çocuklarıyız. Onun ailesi öldü. Yanımıza aldık. Burada beraber yaşıyoruz. Çok küçük değil. Türkiye’de yasak olabilir ama Suriye’de böyle. Biz de böyle evlendik. Severek evlenmek diye bir şey yok. Suriye’de kızlar 13, 14, 15 yaşında evlenir. 20 yaşındaki kızı kim ne yapsın? Kimse almaz ki. Torunumu da büyüdüğünde, 13-14 yaşında evlendiririm. O yaşlar normal. Suriye’ye dönmeyiz” diyor.

Aile Bakanı Kaya'dan 115 hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama

‘OĞLUM 2 AYLIKKEN ÖLDÜ’

E.E.A, bu kaderi yaşayan tek Suriyeli genç kız değil. Aynı mahalledeki yan komşuları 15 yaşındaki E.Y.A ve 16 yaşındaki Z.İ de çocuk yaşta evlendirilmiş. İkisi de kendilerinden 10 yaş büyük akraba çocuklarıyla evli. Tüm hayatlarını iki göz odada geçiriyorlar. Bulaşıkları yıkamadığı için utana sıkıla mutfak kapısını kapatıp yanımıza gelen E.Y.A. anlatıyor, “3 ay önce doğum yaptım. Oğlum 2 aylıkken vefat etti. Zaten çok küçüktü. Bir daha çocuk yapmak istemiyorum.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tecavüz hamile Küçükçekmece cinsel istismar istanbul kanuni sultan süleyman eğitim ve araştırma hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Silah endüstrisi sil baştan

Silah endüstrisi sil baştan

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

İlginizi Çekebilir

'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bu suriyelileri memleketlerine gönderin burada çocuk yapacağına memleketinin selameti için savaşsın bunlar fare gibi doğuruyorlar hırsızlık bunlar da dilencilik bunlarda kadın ticareti bunlarda 2000 liraya evlenecek kadın bulmak evlendiğinin ikinci günü altınları kapıp kaçmak bunlarda. Bunlarda akla gelmeyecek çeşitte üçkağıtçılık var Türkiye nin Türkün huzurunu bozdular Türk askeri suriyede ŞEHİT oluyor suriyeli 750 bin genç erkek Türkiye de gününü gün ediyor maaş devletten Türk kadın ve kızlarına sarkıntılık ediyorlar.Bunları göndermezseniz on sene sonra onlar Türkleri gönderecek.
Suriyeliler ülkelerine dönsün.
Suriyeliler için de savaşıyoruz. Vatanlarında yaşasınlar diye. Biz Suriye'de bu yaşta evlendiriz diyor hem de geri dönmeyiz. Diyor.
Turkiyede yasiyorsan medeniyetten nasibini alacaksin kardesim suriyede boyleydi deyip turkiyede sana 15 yasindaki kizi gule oynaya dogurtmazlar umarim yasalarimizdan bi haber olurlar yoksa bu hirpolar daha cok bas agritacak
Küçüğün rızası " diye başlayan cümle kurdu bu ükenin Başbakanı. ARAPLAŞMAYA DOĞRU KOŞARAK DEVAM
kendi cocuklarımızı koruduk ta bu suriyeliler mi dert oldu bize....defolup gitsinler ülkelerinde yavrulasınlar
fare gibi ürerler tabi, tüm sağlık harcamaları beleş-ilaç muayene ameliyat vs. yok, her ay maaşta veriyorlar, her gün yemekte veriliyor... ohhh... adamlar gider mi ...?
akp nin şu şu ülkeyi ne hale getirdiği ortada Suriyeli bile şikayetçi tayyipten yazık yol yaptı ülke uçtu 75 milyar dolar özelleştirme yaptı. fetö ya kurumları teslim etti. adamın arabası yok yol yaptı ya diyor. aç işi yok
Bunları bu ülkeye alanlarda ve bu ülkeye yerleşirken ses çikarmayanlarda kabahat
SURİYELİ YİĞİTLER CEPHEYE !
TÜRKİYE'DE yaşayan nekadar suriyeli mülteci varsa acilen şehirlerden çıkarılıp mülteci kamplarında kontrol altında tutulmalıdır ve suriyede durum düzelincede ülkelerine geri gönderilsinler en hayırlısı budur.
birkere kanuni süleyman hastanesiymiş?
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Giresun'da ağabeyini öldüren tutukluyu 7 yıl sonra kaldırıldığı hastanede öldürdü

Giresun'da ağabeyini öldüren tutukluyu 7 yıl sonra kaldırıldığı hastanede öldürdü

Tekirdağ'da istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Tekirdağ'da istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı

Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı

Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!

Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.