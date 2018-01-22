115 hamile çocuktan biri: Zorla evlendirildim, korkuyorum

Habertürk, E.E.A ile birlikte yaşadığı ailesinin evinde buluştu. Küçükçekmece’nin ücra bir mahallesinde, yıkık dökük bir binanın 2’nci katındaki 3 odalı küçük dairede 7 kişi yaşıyor. Türkçe konuşan bir iki komşu, “Kanuni’den mi buldunuz burayı. Yazık bu çocuklara yardım edin” derken, kendini E.E.A.’nın kayınpederi olarak tanıtan M.H. konuşmaları duyup yanımıza geliyor. “Gelinimin adını kimden aldınız?” diye bir süre sorgulasa da sonunda içeri alıyor. Soğuk ve rutubetli bir ev. Köşede yanan bir soba, salonda elden düşme koltuklar. Herkes orada. Bir tek E.E.A.’nın dini nikâhlı eşi yok. Sorunca “İş için gitti” diyorlar.

‘KOCASI BURADA YOK’

Kucağında 8 aylık kızını pışpışlayan E.E.A. utana çekine salona giriyor. Türkçe bilmediği için sorduğumuz soruları Türkmen komşularının çevirisiyle cevaplıyor. En fazla üç kelime söyleyip susuyor. Yalnız konuşmamıza izin verilmediği için temkinli, kısa cevaplar veriyor. Yaşadıklarını, “Suriye’de 4. sınıfa kadar okula gittim. Savaş yüzünden ailem göndermeyi bıraktı. Sonra mektebimiz yerle bir oldu. Annem babam savaşta öldü. 5 yıl oluyor. Okusaydım ne olurdum diye hiç hayal kurmadım. Görücü usulu evlendim, severek değil. Daha yeni doğum yaptım. Bir çocuk daha istemiyorum. Korkuyorum. Bazen akrabalara gidiyorum. Dışarı çıkmıyorum. Buradan memnunum” diye anlatıyor.

‘20 YAŞINDAKİ KIZI KİM NE YAPSIN?’

48 yaşındaki amcası, daha doğrusu kayınpederi M.H., “E. bizim akrabamız. Amca çocuklarıyız. Onun ailesi öldü. Yanımıza aldık. Burada beraber yaşıyoruz. Çok küçük değil. Türkiye’de yasak olabilir ama Suriye’de böyle. Biz de böyle evlendik. Severek evlenmek diye bir şey yok. Suriye’de kızlar 13, 14, 15 yaşında evlenir. 20 yaşındaki kızı kim ne yapsın? Kimse almaz ki. Torunumu da büyüdüğünde, 13-14 yaşında evlendiririm. O yaşlar normal. Suriye’ye dönmeyiz” diyor.