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11'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 20:31 | Son Güncelleme

HAYATINI KAYBETTİ Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 11'inci kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan Ömer Asaf Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı (2)

HAYATINI KAYBETTİ
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 11'inci kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan Ömer Asaf Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

11'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı (2)11'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı (2)11'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı (2)11'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı (2)

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