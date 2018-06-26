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11'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 23:23 | Son Güncelleme

HAYATINI KAYBETTİ Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 11'inci kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan Ömer Asaf Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 11'inci kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan Ömer Asaf Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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