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11'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, 11'inci kattaki evinin penceresinden düşen Ömer Asaf Keleş (2) ağır yaralandı.

11'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı

Uğur AYDIN- Emre KOLTUK/ORTAHİSAR (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, 11'inci kattaki evinin penceresinden düşen Ömer Asaf Keleş (2) ağır yaralandı.
Olay, Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Aklife 3 Sitesi C Blok 11'inci katttaki evinin penceresine çıkan Ömer Asaf Keleş, dengesini kaybederek çimle kaplı bahçeye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan çocuğu yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Ömer Asaf buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olaydan sonra çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

11'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı11'inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı

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