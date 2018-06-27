11'inci kattan düşerek ölen Ömer Asaf, toprağa verildi

Uğur AYDIN-Aleyna BAYRAM/ORTAHİSAR (Trabzon),(DHA) - TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, 11'inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Ömer Asaf Keleş (2) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Aklife 3 Sitesi C Blok 11'inci kattaki evinin penceresine çıkan Ömer Asaf Keleş, dengesini kaybederek çimle kaplı bahçeye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan çocuğu yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Ömer Asaf yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ömer Asaf için Fatih Mahallesi’nde Merkez Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Acılı anne Emine Keleş camiye gelemedi, baba Ali Keleş taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Ömer Asaf’ın cenazesi Fatih Mahallesi’nde toprağa verildi. Ömer Asaf’ın Emine ve Ali Keleş’in 3’üncü ve en küçük çocukları olduğu öğrenildi.
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