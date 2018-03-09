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11’inci kattan düşerken ağabeyi kurtarmıştı, 26 gün sonra hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

Adana’da 11’inci kattan düşerken ağabeyinin kurtardığı Yunus Emre Faraşoğlu, 26 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 10 Şubat günü Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ali Faraşoğlu (24) ile kardeşi Yunus Emre Faraşoğlu (20) bir inşaatın asansörünün montajı için çalışmalara başladı.

11’inci kattan düşerken ağabeyi kurtarmıştı, 26 gün sonra hayatını kaybetti

Adana’da 11’inci kattan düşerken ağabeyinin kurtardığı Yunus Emre Faraşoğlu, 26 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 10 Şubat günü Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ali Faraşoğlu (24) ile kardeşi Yunus Emre Faraşoğlu (20) bir inşaatın asansörünün montajı için çalışmalara başladı. Yunus Emre Faraşoğlu 11’inci kata çıkarken, Ali Faraşoğlu da asansörün malzemelerini vince koyup yukarı gönderdi. Yunus Emre Faraşoğlu, gelen malzemeleri almak isterken dengesini kaybedip 11’inci kattan aşağı düştü. Ali Faraşoğlu, kardeşinin yere çakılmaması için kollarını açtı, Yunus Emre Faraşoğlu da ağabeyinin üzerine düştü. Ağır yaralanan Yunus Emre ve ağabeyi işçilerin çağırdığı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı
Yunus Emre Faraşoğlu Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İki ayağı kırılan Ali Faraşoğlu ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ali Faraşoğlu iki gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi ve fizik tedaviye başladı. Hayati tehlikeyi atlatamayan ve yoğun bakımda makinelere bağlı olarak uyutulan Yunus Emre ise geçtiğimiz Çarşamba günü 26 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Yunus Emre’nin cenazesi Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde toprağa verildi.

11’inci kattan düşerken ağabeyi kurtarmıştı, 26 gün sonra hayatını kaybetti

11’inci kattan düşerken ağabeyi kurtarmıştı, 26 gün sonra hayatını kaybetti

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