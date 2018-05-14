11'inci Metin Altıok Şiir Ödülü için başvurular başladı

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl 11'incisi verilecek olan Metin Altıok Şiir Ödülü için başvurular başladı.

Adaylar 15 Haziran 2018 tarihine kadar 2017 yılı içerisinde yayımlanmış şiir kitaplarıyla (8 kopya olarak) Kırmızı Kedi Yayınevi adresinden başvurularını yapabilecek. Ödülün belirleneceği seçici kurulda Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Doğan Hızlan, Eray Canberk, Haydar Ergülen, Hilmi Yavuz ve Şükrü Erbaş yer alırken ödülün verileceği yer ve tarih daha sonra açıklanacak.

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