12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 12 suçtan aranan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk faaliyetleri esnasında; Edremit Altınoluk Mahallesi otogarında bir araç içerisinde hareketlerinden şüphelenilen şahsın yapılan kimlik kontrolünde Y.K. isimli şahsa ait sürücü belgesini verdiği, şahsın şüpheli hareketlerine devam etmesi üzerine yapılan detaylı araştırmada, asıl isminin S.Ç. olduğu tespit edildi. Ayrıca Y.K. isimli şahsa ait sürücü belgesinin sahte olduğu anlaşıldı. Bu durum üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada; sigara paketi içinde 5 gram kokain ve üst aramasında 2 kullanımlık skunk ele geçirildi.

Şüpheli S.Ç.’nin Silivri Açık Cezaevi’nden firar ettiği ve 12 ayrı suçtan askeri ceza kanununa muhalefet, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma, hükümlü, tutuklunun kaçması, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, basit yaralama, bıçak diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma, bulundurma olmak üzere arama kaydının bulunduğu tespit edildi.