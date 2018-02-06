12 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı

Van’da 12 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Kasım 2017-4 Şubat 2018 tarihleri arasında merkez ilçelerde meydana gelen iş yerinden, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olmak üzere toplam 12 hırsızlık olayıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında olayların faili olduğu gerekçesiyle T.Y. ve T.T. isimli şüpheli şahıslar, Cumhuriyet Caddesi üzerinde araç içerisinde hırsızlık malzemeleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda yaklaşık değeri 90 bin TL olan çalıntı malzemeler (tablet bilgisayarlar, cep telefonu aksesuarları, araç ruhsatları, pasaportlar, baharat malzemeleri, tarım ilaçları) ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Y. ve T.T. isimli şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.
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