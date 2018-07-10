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12 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 17:44 | Son Güncelleme

TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 12 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 12 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; Ankara, Afyon, Amasya, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kütahya ve Muğla'da örgütün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında yüzbaşı, üsteğmen ve teğmen olmak üzere 3 muvazzaf subay, 12 muvazzaf astsubay, görevinden ihraç edilen 2 astsubay, Kara Harp Okulu'ndan ilişiği kesilmiş 1 askeri öğrenci ile 1 sivil olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

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