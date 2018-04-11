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12 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

Ankara Etimesgut ilçesinde 12 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, kameraya yansıdı.Etimesgut ilçesinde 12 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.

Ankara Etimesgut ilçesinde 12 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, kameraya yansıdı.
Etimesgut ilçesinde 12 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. İşçilerin emniyet halatı dahi olmadan çatının uçurum kısmındaki çalışması ölüme adeta davetiye çıkarttı. İşçilerden birinin sürekli aşağı bakması ve rahat hareket etmeleri gözlerden kaçmadı.

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