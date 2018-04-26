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12. katta asılı bulunan kadının son görüntüleri

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 10:58 | Son Güncelleme

  BAYRAMPAŞA'da, balkon korkuluklarında asılı bulunan Olena Tyhly'nin son görüntüleri ortaya çıktı.  Ukrayna uyruklu Olena Thyly (35) dün 25 katlı lüks sitenin 12.

12. katta asılı bulunan kadının son görüntüleri

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da, balkon korkuluklarında asılı bulunan Olena Tyhly'nin son görüntüleri ortaya çıktı.
Ukrayna uyruklu Olena Thyly (35) dün 25 katlı lüks sitenin 12. katındaki balkon korkuluklarında asılı şekilde bulunmuştu. İtfaiye ekipleri merdivenle cesedi indirmişti. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde Tyhly'nin gece saat 00.45 sıralarında siteye girdiği görülürken, Tyhly'nin ardından erkek arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi 01.11 sıralarında siteye giriş yapıyor. Bir süre içeride kalan kişi 05.00 sıralarında ayrılıyor. Polisin intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

12. katta asılı bulunan kadının son görüntüleri12. katta asılı bulunan kadının son görüntüleri12. katta asılı bulunan kadının son görüntüleri12. katta asılı bulunan kadının son görüntüleri

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