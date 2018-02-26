HABER

12 kişinin dumandan etkilendiği yangında, mahsur kadın kedileriyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 15:57 | Son Güncelleme

İZMİT'te, bir evde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 5 katlı binada yaşayan 12 kişi dumandan etkilenirken, evin salonu kullanılamaz hale geldi.

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, bir evde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 5 katlı binada yaşayan 12 kişi dumandan etkilenirken, evin salonu kullanılamaz hale geldi. Binada mahsur kalan bir kadın, 2 kedisini kucağına alarak itfaiye merdiveni ile indi. Olay, öğle saatlerinde İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Çimenli Sokak'ta meydana geldi. Jale Şen'in yaşadığı 3'üncü kattaki dairede elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Binada yaşayanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ederken, binayı dumanların sarması nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile aşağı indirildi. Binada yaşayan bir kadın 2 kedisini kucağına alarak itfaiye merdiveni ile indi. Yangında, binada yaşayan 5'i çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Hastanelere kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Elektrik kontağı sonucu çıkan yangında dairenin salonu hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!

Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kamyonet otomobilin üzerine düştü

Kamyonet otomobilin üzerine düştü

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımında asbest kontrolü yapılmadığı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımında asbest kontrolü yapılmadığı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu

Cezaevi firarisi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

Uyuşturucuyla yakalanan genç gözaltına alındı

Uyuşturucuyla yakalanan genç gözaltına alındı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında

Odunluk kavgasında öldürülen 4 kişi toprağa verildi

Odunluk kavgasında öldürülen 4 kişi toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.