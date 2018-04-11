HABER

12 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, farklı zamanlarda 12 küçükbaş hayvan çaldığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

12 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli gözaltında

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, farklı zamanlarda 12 küçükbaş hayvan çaldığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
Kadınhanı İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacıoflazlar Mahallesi'nde oturan Yaşar Koç'a ait ağıldan son bir ay içerisinde 12 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışma sonrası belirledikleri 4 şüpheliden ikisini operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin Ö. ve Hidayet A.'nın hayvanları çaldıklarını ve piyasa değerinin altında sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, jandarma diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

12 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli gözaltında

Etiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandıEtiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandı
Halk otobüsü çatışmanın ortasında kaldı!Halk otobüsü çatışmanın ortasında kaldı!
Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı varAskeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Şenol Güneş'e çılgın teklif!

Şenol Güneş'e çılgın teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.