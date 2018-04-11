12 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli gözaltında

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, farklı zamanlarda 12 küçükbaş hayvan çaldığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
Kadınhanı İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacıoflazlar Mahallesi'nde oturan Yaşar Koç'a ait ağıldan son bir ay içerisinde 12 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışma sonrası belirledikleri 4 şüpheliden ikisini operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin Ö. ve Hidayet A.'nın hayvanları çaldıklarını ve piyasa değerinin altında sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, jandarma diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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