1.2 Milyon lira gasp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi (1)

*Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Bahçelievler'de bir kuyumcu kuryesinden 1.2 milyon lira gasp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

