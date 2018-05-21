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1.2 milyon lira gasp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 11:44 | Son Güncelleme

BAHCELIEVLER'de bir kuyumcu kuryesinden 1.2 milyon lira gasp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BAHCELIEVLER'de bir kuyumcu kuryesinden 1.2 milyon lira gasp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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