1.2 milyon lira gasp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi (2)

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BAHCELIEVLER'de bir kuyumcu kuryesinden 1.2 milyon lira gasp eden şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler
Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı
Canan Karatay açıkladı: Oruç tutarken başınız ağrıyorsa...
12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?
Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu
Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum