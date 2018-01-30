12 milyon liralık bitcoin için işadamını kaçırdılar

İstanbul Bahçelievler'de 12 milyon liralık kripto para Bitcoin gaspıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye gövre; Bitcoin işlemleri yapan 'Paribu.com' isimli şirketin sahibi olan Yasin Oral 5 kişilik çete tarafından takibe alındı.

İki çete üyesi 9 Kasım 2017'de kendilerine polis süsü verdi ve işadamını Yenibosna'daki konutundan çıkar çıkmaz zorla bir minibüse bindirdi. Esenler'deki bir otoparka götürdükleri işadamının Bitcoin şifrelerini silah zoruyla temin eden çete üyeleri hesaptaki 12 milyon TL değerindeki 450 Bitcoin parayı kendi hesaplarına aktardı.

Paribu.com'un sahibi Yasin Oral, 5 kişilik çete tarafından gasp edildi.

İş adamı polise başvurarak, gaspçılar tarafından 8 saat boyunca minibüste tutulduğunu ve şiddete uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polis, teknik takip sonucu şüpheliler Gökhan Sarıyıldız, Görkem Sarıyıldız, İbrahim Özbay, Selçuk Özbay ve Uğur Karabuğa'yı yakaladı. Tamamı tutuklanan şüpheliler hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Silahla yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma' suçlarından hapis cezası istendi. (Sabah)