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1.2 milyon liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 17:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- İSTANBUL'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, geçen hafta İstanbul'da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek ekiplere teslim edileceği belirtildi.

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