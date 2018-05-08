1.2 milyon lirayı gasp ettiler (1)

Alper KORKMAZ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de bir aracın önünü kesen gaspçılar 1 milyon 200 lirayı alarak kaçtı.
Olay sabah saatlerinde Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki bir aracın önünü kesen silahlı gaspçılar, araç içinde bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi aracı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri kovalamaca sırasında aracı durdurmak için ateş açtı. Gaspçılar polise silahla karşılık verdi. Gaspçılar aracı Esenyurt'a otoparka bırakıp yaya olarak kaçtı.
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