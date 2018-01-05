HABER

1.2 milyon TL'lik skandal! Eski belediye başkanının kızı…

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 08:15 | Son Güncelleme 6 saat önce

Zonguldak Elvanpazarcık Belde Belediyesi’nde muhasebe ve hesap işleri müdür vekili olarak görev yaparken, geçen 7 Eylül’de açığa alınan eski belediye başkanı İsmail Şeker’in kızı Hülya Şeker, zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Hülya Şeker, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

1.2 milyon TL'lik skandal! Eski belediye başkanının kızı…

Elvanpazarcık Belde Belediyesi muhasebe ve hesap işleri müdür vekili olarak görev yapan Hülya Şeker, belediyeye ait olan banka hesaplarındaki paraların bir miktarını çeşitli tarihlerde çalışanlar aracılığıyla kendi zimmetine geçirdiği iddiasıyla geçen 7 Eylül’de açığa alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından Hülya Şeker, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hülya Şeker’in zimmetine geçirdiği 1 milyon 200 bin liranın 400 bin lirasını iade ettiği iddia edildi.

1994 ve 1999 yılları arasında Elvanpazarcık Belde Belediye Başkanlığı görevinde bulunan İsmail Şeker’in kızı olan Hülya Şeker, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen muhasebe ve hesap işleri müdür vekili Hülya Şeker, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

8 yıldır aranan dolandırıcıdan polislere: Sizi kutluyorum!
‘Kadın avcısı Kanadalı doktor’ yakalandı
Dolandırıcıyı 'kağıt havluyla' yakalattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak ismail şeker hülya şeker Elvanpazarcık Belde Belediyes

En Çok Okunan Haberler

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Cinsel ilişkisini kameraya aldılar ve...

Cinsel ilişkisini kameraya aldılar ve...

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Almanya'da 'seks oyunu' kanlı bitti!

Almanya'da 'seks oyunu' kanlı bitti!

Okuyucu Yorumları 23 yorum
akp li belediye
@ermanca33 olum kafanmı güzel 94 yılında başkanlık yapmış adamın kızı belediyeden para hortumlamış sen belediye akpli diyosun ne alkası var
@ermanca33 chp li ailenin kızı 1995 te akpmi vardı chp den akp ye mi geçti. hayır . sağlam kadrolu elemanı atamazsınız chp li diye.
erman 1995 ten beri yapıyormuş hemen bok atma aile chp li diye iştenmi atsalardı kızı.
@ermanca33 bencede mynet böyle haber yaparken filanca partinin eski belediye başkanı diye başlık atardınız neden şimdi parti belirtmediniz hangi parti olursa olsun böyle bir şeyi yapan adidir
@ermanca33 merak etme Akp li olsaydı mynet büyük harflerle belirtirdi.
Bir ülkede ufacık bir beldenin muhasebe ve hesap işleri müdürü bunları yapabiliyorsa Artık büyük sehirlerde neler oluyordur düsünün söyle Özellikle Adana Büyük sehirde Hüseyin Sözlü 1 dönemdir baskanlık yapıyor gelin görün Adanın halini bir tane işe yarar kazık bile çakmadı güzelim sehre Ama heryerde boy boy gereksiz bilmem neler afisleri ile dolu Adana İnanın aynısını da bizim adanada yapıyorlar arastırsınlar milyar tl lık vurgun cıkar milyonda deyil
@asikann01 onlar yakalanmıyorlar. yakalansada herkes kendi üstündekinin hırsızlığını bildiğinden ortaya cıkarılamıyorlar. örtbas ediliyor..
bir çok belediye aynı budurumda birde encümen üyelerin malvarlıklarını incelesin hele oturum başına aldıkları haksız paralar
Pislik
yine "ZONGULDAK" ve civarı.....
@ali_1977_vjdmi daha önce zonguldakta bi haber mi yapıldıki ? yoksa sen adanalımsın? kesin adanalısın.. diğer şehirleride etiketleyip adanayı normalleştircen sandın demiii.. çakall... :)
ne güzel başkan ol kızını al damadını al gelinini al hep eş dost işleri zehir zıkkım olsun kim bir kuruşunu yiyorsa devletin
Devlet babanızın çiftliği ya yiyin yiyebildiğiniz kadar. Allah yedirmesin..
bu işin arkası derin müfettişler belediyeyi incelesinler çok pislik çıkacak çok .
a kızım madem yedin bi bk açığa alındın kıbrısa kaçsaydınya.
1.250.000 TL için adını kirletmeye değer mi 50.000.000 dolar kaçır da bir şeye benzesin
belediye başkanlıkları kaldırılsın valilik ve kaymakamlıklar yönetsin yerel yönetimleri bakın ülke ne kadar gelişiyor .yolsuzluklar biter adamına göre iş biter ihale biter.
şaşırdın mı hayır ,akpli bi belediyeden ya hırsızlık ya tecavüz haberi gelir
@erkan_1975_bazzz evet akp lı olmayan odasına 1.6 mılncuk degerınde koltuk takımı alanda gorduk.gerızekalı her partıde yıyenler var.bunun abc sı olmaz.bu ulkede sıyasete bulaıp yemeıdm ıdyen varmı
sorun değil üç beş gün içinde çıkar o parayıda afiyetle yer şimdi bumu adalet mal varlığına el koyun
YAA GÜLDÜRMEYİN BENİ,HIRSIZLIKTAN KİM İÇERİDE YATMIŞ ALLAH AŞKINA:)
ülkede iyi bir haber görsek şaşıracağız...2018 de 2017 gibi hırsızlık...tecavüz...cinayet....
Diğer Haberler
Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Üsküdar'da olta terörü! Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

Üsküdar'da olta terörü! Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

Cinnet geçiren babanın küçük kızının boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada

Cinnet geçiren babanın küçük kızının boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

2 kızı babaları tarafından katledilen anne cenazede en önde saf tuttu

2 kızı babaları tarafından katledilen anne cenazede en önde saf tuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.