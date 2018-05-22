12 suçtan aranan PKK üyesi kocalamaca sonucu yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, hakkında, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 12 ayrı suçtan yakalama kararı ve 40 farklı suç kaydı bulunan Uğur A. (24), polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 12 ayrı suçtan yakalama kararı ve 40 farklı suç kaydı bulunan Uğur A.'nın peşine düştü. Uğur A.'yı, 1 ay boyunca teknik takibe alan ekipler, yaptıkları titiz çalışma ile zanlının Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir evde bulunduğunu tespit etti. Eve operasyon düzenleneceği sırada durumu fark eden Uğur A., çatıya çıktı, oradan da diğer evlerin çatılarına geçerek kaçmaya başladı. Uğur A., yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Uğur A.'nın üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Uğur A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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