HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

12 suçtan aranan PKK üyesi kocalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

BURSA'da, hakkında, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 12 ayrı suçtan yakalama kararı ve 40 farklı suç kaydı bulunan Uğur A.

12 suçtan aranan PKK üyesi kocalamaca sonucu yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, hakkında, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 12 ayrı suçtan yakalama kararı ve 40 farklı suç kaydı bulunan Uğur A. (24), polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 12 ayrı suçtan yakalama kararı ve 40 farklı suç kaydı bulunan Uğur A.'nın peşine düştü. Uğur A.'yı, 1 ay boyunca teknik takibe alan ekipler, yaptıkları titiz çalışma ile zanlının Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir evde bulunduğunu tespit etti. Eve operasyon düzenleneceği sırada durumu fark eden Uğur A., çatıya çıktı, oradan da diğer evlerin çatılarına geçerek kaçmaya başladı. Uğur A., yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Uğur A.'nın üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Uğur A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

12 suçtan aranan PKK üyesi kocalamaca sonucu yakalandı

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Esenyurt'ta Uber sürücüsüne tehdit yağdıran taksicilere operasyonEsenyurt'ta Uber sürücüsüne tehdit yağdıran taksicilere operasyon
- Acil Servis önündeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında- Acil Servis önündeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da iğrenç olay! köpeğe cinsel istismarda bulunup görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı!

Konya'da iğrenç olay! köpeğe cinsel istismarda bulunup görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandı

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.