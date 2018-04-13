12 taciz ve hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı

Isparta ve Konya’da 9 cinsel saldırı ve 3 hırsızlık olayından aranana zanlı, Konya’da yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta’nın Yalvaç ilçesinde son bir ay içerisinde meydana gelen 7 ayrı ‘cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarının faili olarak aranan C.Ö. (34), polisin sıkı takibi sonucu tespit edildi. Yalvaç’ta işlediği suçlardan dolayı aranan zanlının Konya’nın Akşehir ilçesinde olduğunu belirleyen Yalvaç Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan C.Ö.’nün yapılan Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) Konya Akşehir’deki 2 cinsel saldırı ve Isparta Şarkikaraağaç’taki 3 hırsızlık olayının faili de olduğu ortaya çıktı. Isparta ve Konya’da 9 ayrı ‘cinsel saldırı’ ve 3 ayrı ‘hırsızlık’ olmak üzere toplam 12 olayın faili olduğu saptanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.