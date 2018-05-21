12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

Diyarbakır’da doğan ve ismi Kürtçe ‘yeşeren yaprak’ anlamına gelen Pelda’nın hayali öğretmen olmaktı. Ama 2011 yılında, 12 yaşında ortaokul 2’ye giderken dayısının oğlu Hüseyin O. (26) tarafından okul yolunda kaçırılıp alıkonuldu. Ailesinin ve polisin aramasına rağmen bulunamadı. 1 yıl sonra ortaya çıktığında ise hamileydi. Bunun üzerine anne-babası şikâyetlerinden vazgeçti ve aile baskısı üzerine Osmaniye’ye yerleşti. Bu arada farklı suçlardan aranan Hüseyin O. cezaevine girince Pelda K. aynı zamanda dayısı olan kayınpederinin yanına yerleşti.

EVE DÖNDÜKLERİNDE PELDA ÖLMÜŞTÜ

Bir erkek çocuk dünyaya getiren Pelda, Hüseyin O. cezaevinden çıktıktan bir süre sonra ikinci çocuğuna hamile kaldı. Biri 7 aylık, diğeri 4 yaşında 2 çocuğu olan 18 yaşındaki Pelda, iddiaya göre Hüseyin O.’ya tanımadığı bir erkeğin kendisini telefonla rahatsız ettiğini söyledi. 23 Temmuz 2017’de Hüseyin O., sim kartın sahibi olan ağabeyi Şahin O. ile görüşmelerin dökümünü almak için GSM bayisine gitti. Döndüklerinde ise kapı açılmadı ve girdikleri evde Pelda iddiaya göre kalbinden vurulmuş halde kanlar içinde bulundu. Otopside Pelda’nın bacağında da kurşun bulundu.