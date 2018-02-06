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12 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı: 'Ben senin abin değilim' diyordu

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 15:01 | Son Güncelleme

Bolu’da komşusunun 12 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Erkan K.’nin (21) 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mağdur çocuk tacize uğradığını ve tehdit edildiğini söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

12 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı: 'Ben senin abin değilim' diyordu

Olay, 2017 yılının Eylül ayında meydana geldi. Kız çocuğu S.P., neşesiz ve durgun olduğunu fark eden ailesine, aynı apartmanda oturan komşularının oğlu Erkan K.’nin kendisini taciz ettiğini, tacizi sürdürmek için de telefonda tehdit mesajları gönderdiğini söyledi. Mesajları gören anne, kızıyla birlikte polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

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Erkan K.’nin, S.P.’nin yanına gelmesi için gönderdiği tehdit içerikli mesajlar da delil olarak teslim edildi. Gözaltına alınan Erkan K., mahkemece tutuklandı. Erkan K. hakkında, ’Cinsel taciz’ ve ’Tehdit’ suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Erkan K., mağdur S.P. ile tarafların aileleri ve avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Erhan K., cinsel taciz suçlamalarını reddetti.

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Mağdur S.P. ise sanıktan şikâyetçi olduğunu söyleyerek, "Apartmanın içinde beni öptü ve bana dokunarak cinsel tacizde bulundu. 'Annene söyleme' diye tehdit etti. Ben de olayı anneme anlattım. Ben ona ağabey diyordum. Kendisi de bana, ’ben senin ağabeyin değilim’ diyordu" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz Naft Missan

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