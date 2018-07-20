12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

Sosyal medyada yayınlanan ve olay olan "pedofili" videosunun gizem perdesi aralandı.

PEDOFİL OLDUĞUNU ANLAYAN ARKADAŞLARI TUZAK KURMUŞ

İstanbul'da hem bir ilkokulun hem de bir AVM'nin servis şoförlüğünü yapan L.M isimli şahsa, onun pedofili olduğunu anlayan arkadaşları tarafından tuzak kurulduğu ortaya çıktı. Arkadaşları L.M'nin sosyal medya hesabına, açtıkları küçük çocuk profili ile arkadaşlık isteği yolladı.

12 yaşında bir kız profili ile mesajlaştığını sanan sapık "Kremini de al gel, senden çocuk yapacağım" gibi mesajlar yazdı.

ORMANDA BULUŞMA AYARLANDI, SAPIKLIK KANITLANDI

Şahsın arkadaşları, emin olmak L.M ile ormanlık alanda buluşma ayarladı. L.M buluşma noktasına gittiğinde karşısında kalabalık bir grup olduğunu gördü.

Grup şahsı darp etti ve polise teslim etti. L.M, 12 yaşında kız çocuğu sandığı arkadaşı ile cinsel içerikli mesajlaştığını ifadesinde kabul etti.

SADECE 'KASTEN YARALAMA' SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATIDI, SAPIK SERBEST BIRAKILDI

Savcılık ise, olayda mağdur durumda olan çocuk veya kadın olmadığı için 12 yaşındaki çocukla konuştuğunu sanarak onu ormana çağıran zanlıyı serbest bıraktı. Onu dövenler hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan işlem başlattı.

