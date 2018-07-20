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12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te 12 yaşındaki kız çocuğuyla mesajlaştığını sanan L.M isimli şahsa arkadaşlarının tuzak kurduğu ortaya çıktı. Savcılık, olayda mağdur durumda olan çocuk veya kadın olmadığı için 12 yaşındaki çocukla konuştuğunu sanarak onu ormana çağıran zanlıyı serbest bıraktı. Onu dövenler hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan işlem başlattı. Yani pedofili sapkınlığı kanıtlanan sapık, bir kişiye tecavüz edene kadar serbest bırakıldı.

Sosyal medyada yayınlanan ve olay olan "pedofili" videosunun gizem perdesi aralandı.

PEDOFİL OLDUĞUNU ANLAYAN ARKADAŞLARI TUZAK KURMUŞ

İstanbul'da hem bir ilkokulun hem de bir AVM'nin servis şoförlüğünü yapan L.M isimli şahsa, onun pedofili olduğunu anlayan arkadaşları tarafından tuzak kurulduğu ortaya çıktı. Arkadaşları L.M'nin sosyal medya hesabına, açtıkları küçük çocuk profili ile arkadaşlık isteği yolladı.

12 yaşında bir kız profili ile mesajlaştığını sanan sapık "Kremini de al gel, senden çocuk yapacağım" gibi mesajlar yazdı.

ORMANDA BULUŞMA AYARLANDI, SAPIKLIK KANITLANDI

Şahsın arkadaşları, emin olmak L.M ile ormanlık alanda buluşma ayarladı. L.M buluşma noktasına gittiğinde karşısında kalabalık bir grup olduğunu gördü.

Grup şahsı darp etti ve polise teslim etti. L.M, 12 yaşında kız çocuğu sandığı arkadaşı ile cinsel içerikli mesajlaştığını ifadesinde kabul etti.

SADECE 'KASTEN YARALAMA' SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATIDI, SAPIK SERBEST BIRAKILDI

Savcılık ise, olayda mağdur durumda olan çocuk veya kadın olmadığı için 12 yaşındaki çocukla konuştuğunu sanarak onu ormana çağıran zanlıyı serbest bıraktı. Onu dövenler hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan işlem başlattı.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
yaşasın ülkemin adaleti resmen tecavüze teşvik ediliyor
Adam masum burda
bezbol sopasını sokacaksın bundan sonraki hayatında altına bez bağlamadan gezemiycek
ben böyle ADALETİN ....
Bu kararı veren hakime yakın bir kişiye tecavüz ederse hakim empati kurabilir.
ceza hukuku değişsin. 1926 da bize getirilen italya hukuku, kaynağını da antik roma. doğru düzgün türkiye ye uygun, türk hukukcuların, türkiye şartlarına göre hazırlanmış, türk usulü bir sisteme geçilsin.
işte şanlı ve onurlu Türk savcısı. tecavüzcüyü, sapığı serbest bırakır onu adalete getirenlere ceza keser... bırakansavcı artık çocğununu da bu sapığun servisine yazdırırsın okula gönderirken madem bu kadar güvendin.
akp li seçmenlere girsin bu haber. sayenizde ne hallere düştük.
Sayin SAVCI Bey Bu Kisi PEDOFILI TEDAVISI GORMESI LAZIM EGER BU KISIYI BU SEKILDE SALARSANIZ EMIN OLUN YARIN KUCUK BIR KIZ COCUGUNA SALDIRAN BIR SAPIK OLARAK KATSINIZA GELECRKTIR BU KISIYI BU SEKILDE BIRAKMAYIN BU TEDAVI ALMALI
millet hep sapitmis anasını satiyim ne hale geldik böyle
bu şimdi kanun adalet öylemi ?
Adalet sistemi uyduruk olursa bu dapıklar aramızda daha çok gezer. o...
ulan bari tayyibe laf ettirtseydiniz daha cok ceza alıyor böylece
hepsine once guzel bi dayak sonra kodese
onu dovenlere en agir cezayi verirler kesin !!!
idam diye meydanda yırtınanlar illa bir çocuk oluncemi gerekeni yapacaksınız diycem ama kaç çocuk öldü sizin umrunuzdami bu ülkede suçlu baştacı dir bunu unutmayin
Türk adaletini teptik ederim. yani bir kişinin daha illaki ölmesi gerekiyor değil mi.
Tebrikler.....
böyle adalet mi olur...
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