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12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 17:44 | Son Güncelleme

12 yaşındaki çocuğa, "Senden çocuk yapacağım kremini de al gel" diyen servis şoförü, vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra, "Ben bir hata yaptım, sapık değilim" diyerek kendisini bırakmaları için etrafındakilere yalvardı.

Hem bir ilkokulda hem de AVM'de servis hizmeti veren adam, 12 yaşındaki çocuğu telefon mesajları ile taciz etti. Küçük kıza "Kremini de al gel senden çocuk yapacağım" dediği öğrenilen adam, bir grup vatandaş tarafından aracının başında yakalandı.

"BEN SAPIK DEĞİLİM" DİYEREK YALVARDI

İddiaları reddetmeyen servis şoförü, "Ben çok büyük hata yaptım, Kuran-ı Kerim'in üzerine yemin ediyorum, elinizi ayağınızı öpeyim" diyerek etrafındakilerden af diledi. Vatandaşların tepkisi üzerine yalvarıp yakarmaya devam eden adam, "Ben sapık değilim, bir daha böyle bir hata yapmayacağım" dese de kimseyi ikna edemedi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yokmu bi kaldirim taşı vurun kafasına
senden çoçuk yapsınlarda gör şimdi
Bi bitmediniz zirzop bozuntuları gitti. insanlığın yüz karası pislikleri. insandan korkan rabdan korkmayan mahluklar.
Allah allah ahır zaman geldi herhalde
bu adamı doğrasın birisi.
hiç küfür edesim yok cuma akşamı..
sen dua et merhametli insanların eline düşmüşsün ciğersiz , ben olsaydım o kremle sana neler yapıyordum aklın bile almaz!!!
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