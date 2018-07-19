12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

Hem bir ilkokulda hem de AVM'de servis hizmeti veren adam, 12 yaşındaki çocuğu telefon mesajları ile taciz etti. Küçük kıza "Kremini de al gel senden çocuk yapacağım" dediği öğrenilen adam, bir grup vatandaş tarafından aracının başında yakalandı.
İddiaları reddetmeyen servis şoförü, "Ben çok büyük hata yaptım, Kuran-ı Kerim'in üzerine yemin ediyorum, elinizi ayağınızı öpeyim" diyerek etrafındakilerden af diledi. Vatandaşların tepkisi üzerine yalvarıp yakarmaya devam eden adam, "Ben sapık değilim, bir daha böyle bir hata yapmayacağım" dese de kimseyi ikna edemedi.
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