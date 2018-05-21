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12 yaşındaki çocuğun intiharında 'Mavi Balina' şüphesi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 16:54 | Son Güncelleme

SAMSUN'da 12 yaşındaki M.A.O.

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 12 yaşındaki M.A.O. isimli erkek çocuk, evinin banyosunda kendini asarak intihar etti. Çocuğun intiharında 'Mavi Balina' bilgisayar oyunu etkisi olduğu öne sürüldü.
Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre ortaokul öğrencisi M.A.O., evinin banyosunda iple kendini astı. Çocuğu banyoda asılı halde bulan yakınları hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen M.A.O., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun intiharında 'Mavi balina' isimli bilgisayar oyununun etkili olduğu iddia edilirken, polis bu iddia ile ilgili de çalışma başlattı. M.A.O.'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. M.A.O., Çarşamba ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle aile kabristanlığında toprağa verildi.

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