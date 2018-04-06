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12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, bir spor kulübünün malzemecisi M.A., altyapıdaki 12 yaşındaki erkek futbolcuya elle ve sözlü olarak tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup takımlarından Yatağanspor’un malzemecisi M.A. (55), iddiaya göre geçen önceki gün Yatağan’daki tesislerde altyapıda oynayan çocuk futbolcuyu odasına çağırdı. Bir süre sonra çocuğun odadan koşarak çıktığını gören tesis görevlisi M.S., durumdan şüphelendi.

TACİZCİ M.A TUTUKLANDI

Yetişip, çocukla konuşan M.S., polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen M.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A., tutuklandı.

DHA

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Muğla futbolcu taciz cinsel taciz

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