12 yaşındaki Hasan, 4'üncü kattan düşüp öldü

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 4'üncü kattaki evin balkonundan dışarı bakarken dengesini kaybedip, zemine düşen zihinsel engelli Hasan Eren Coşkun (12), yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Zekayi Gökşin Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Zihinsel engelli Hasan Eren Coşkun, iddiaya göre, 4'üncü kattaki evin mutfak balkonundan dışarı bakarken, dengesini kaybederek, düştü. Zemine çakılan Coşkun'u görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Coşkun'u ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Coşkun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hasan Eren Coşkun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna konuldu.
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