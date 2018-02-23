12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp istismarda bulunan sanığa 22 yıl hapis

Diyarbakır'da esnaf olan A.O., Aksaray'da ortaokul öğrencisi B.Ç. adlı kız çocuğuyla sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden iletişim kurdu. A.O. ile arkadaşlığını ileten B.Ç., 20 Şubat 2016 gecesi evi terk etti. Anne H.Ç., polise haber verdi. H.Ç., kızının Facebook üzerinden A.O. ile mesajlaşmalarına da polise teslim etti. Mesajları inceleyen polis, A.O.'nun, B.Ç.'yi iki kez kaçırmaya teşebbüs ettiğini belirledi. Yapılan araştırmada, A.O.'nun bir gün önce Aksaray'a geldiği, ancak küçük kızı kaçmaya ikna edemediği ortaya çıktı. Şüphelinin evden çıkarmaya zorladığı B.Ç.'nin "Annem perişan olur" dediğini belirleyen polis, A.O.'nun ise, "Silahla evini mi basayım?" diye tehdit ettiğini saptadı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmayla B.Ç., Diyarbakır'da A.O.'nun evine düzenlenen operasyonla bulunarak ailesine tespit edildi. Evde bulunamayan A.O. ise, daha sonra başka suçtan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

KÜÇÜK KIZ VE AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI



Savcılılık, şüpheli A.O. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 38 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. B.Ç.'nin, şüphelinin tehdit ve zorlamalarına karşı koyamayarak, evden kaçtığı belirtilen iddianamede, A.O.'nun küçük çocuğu Diyarbakır'a götürerek cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi. İddianamedeki ifadesinde rızası ile kaçtığını belirten B.Ç., şüphelinin evinde cinsel ilişkiye girdiklerini ve kimseden şikayetçi olmadığını söyledi. B.Ç.'nin anne ve babası da savcılığa dilekçe verip, şikayetçi olmadıklarını bildirdi.